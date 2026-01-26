Napoli, caccia all’esterno: Laurienté e Juanlu Sánchez nel mirino

Il Napoli di Antonio Conte è al lavoro per rinforzare le corsie esterne prima della chiusura del mercato. Le piste che portavano a nomi di grande richiamo come Federico Chiesa, Raheem Sterling o Jadon Sancho appaiono ormai fredde. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, sta invece concentrando gli sforzi su obiettivi più concreti e raggiungibili, puntando in particolare su due profili.

Armand Laurienté è l’obiettivo per l’attacco

Il nome caldo per il reparto offensivo è Armand Laurienté, l’esterno francese del Sassuolo. Il giocatore, che ha comunicato al club di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, è da tempo apprezzato dal club partenopeo. Tuttavia, l’operazione è complessa: il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro ed è noto come una “bottega cara”, riluttante a cedere a gennaio. Il Napoli sta valutando un assalto last minute.

Juanlu Sánchez per la fascia destra

L’altro obiettivo è Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia. Già seguito con attenzione nella scorsa estate, il giocatore è tornato fortemente di moda nelle ultime ore. Il Napoli sta trattando con il club spagnolo per una formula di prestito con diritto di riscatto, in attesa del via libera che potrebbe sbloccare l’affare.

Questo approccio mirato è dettato anche dalle restrizioni finanziarie: il club opera in un mercato a saldo zero, potendo investire solo dopo aver incassato dalle cessioni. La partita per consegnare a Conte i rinforzi richiesti è nel vivo.