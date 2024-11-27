Napoli, caccia al vice Lukaku: Pio Esposito tra i candidati; Bonny…

Mercato Napoli: Giovanni Manna avrebbe allacciato i contatti con l’agente di Pio Esposito, ex attaccante dell’Inter; alternativa a Bonny

PIO ESPOSITO NAPOLI – Finestra spalancata verso il mercato di gennaio, con Giovanni Manna pronto a mettere al servizio di Antonio Conte un centravanti che possa accettare anche di vivere all’ombra di Romelu Lukaku, al fine di apprendere i segreti per guidare le controffensive di una big ambiziosa e improntata alla conquista di titoli. Il tecnico salentino potrebbe, idealmente, sfogliare la margherita delle manovre per il reparto avanzato e, dopo aver indicato in Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma rivelazione di quest’avvio di stagione e autore di una gara da protagonista al Maradona, l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Francesco Pio Esposito. Il baby centravanti dello Spezia, ma di proprietà dell’Inter, sta mostrando tutte le proprie qualità in Liguria, in virtù delle sette reti messe a segno in dodici partite di campionato, che stanno contribuendo alla grande rincorsa dello Spezia verso la Serie A.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il board del Napoli avrebbe allacciato i colloqui con l’entourage di Esposito, il cui agente è Mario Giuffredi (procuratore di Mario Rui, tra gli altri) per sondare il terreno in vista della sessione invernale del mercato. Considerando le grandi difficoltà, indicati in 20 milioni di ostacoli, e di euro, per persuadere il Parma a lasciar partire lo stesso Bonny, il club azzurro potrebbe virare su un altro obiettivo e ricentrare il mirino sul ventunenne attaccante dei crociati solamente a giugno.

Al momento, infatti, il club ducale non intenderebbe minimamente privarsi di Bonny, certezza assoluta della formazione di Pecchia, impegnata a riemergere dalle sabbie mobili della classifica. Il petalo Pio Esposito, nel frattempo, si fa largo tra la margherita del reparto avanzato degli azzurri, con le situazioni Giacomo Raspadori e Simeone ancora tutte da valutare.