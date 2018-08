Napoli, buone nuove da Meret: potrebbe essere disponibile per la Lazio

L’ag a Radio Kiss Kiss: “Frattura meno grave del previsto”

Ilcontinua a corteggiare con insistenza l’estremo difensore messicano, divenuto quasi una priorità per il club partenopeo dopo l’infotunio occorso ad

La preoccupazione per i tempi di recupero dell’ex Spal e le titubanze sulle qualità del suo secondo Karnezis, hanno spinto la società a ricercare una nuova figura d’esperienza, individuata nel profilo dell’estremo difensore dello Standard Liegi.

Chissà se le cose potrebbero cambiare dopo le dichiarazioni dell’agente di Meret, Federico Pastorello, a Radio Kiss Kiss, dove ha parlato delle condizioni del suo assistito: “Alex è molto dipiaciuto per essere stato costretto a saltare il ritiro a causa dell’infortunio, ma è molto carico e determinato in vista della prossima stagione. Per fortuna la frattura è meno grave del previsto e ci sono possibilità che possa essere convocato gia per la prima gara di campionato contro la Lazio“.

