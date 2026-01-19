Napoli, buone notizie su Lukaku. Neres rischia il Chelsea

Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, ai microfoni di Radio CRC ha fatto chiarezza sulle condizioni dei giocatori infortunati della squadra di Antonio Conte, tracciando un quadro a luci e ombre in vista dei prossimi impegni in Serie A e Champions League.

Lukaku pronto, Anguissa in ritorno

Le notizie più positive riguardano Romelu Lukaku. L’attaccante belga, secondo Canonico, «è recuperato» e ha già svolto allenamenti completi con il gruppo. Promettente anche il recupero di Frank Anguissa, rallentato da un imprevisto attacco di lombalgia ma per il quale si spera nel rientro in gruppo entro il weekend.

Neres ko per il Chelsea?

Preoccupa invece la situazione di David Neres. Il giocatore, vittima di un trauma distorsivo alla caviglia, avverte ancora dolore aumentando i carichi. «Con il Chelsea è un’ipotesi, ma è difficile», ha ammesso il medico, lasciando pochi margini di ottimismo per la trasferta di Londra nell’ultima giornata di League Phase di Champions League.

Gli altri casi: Politano il più lungo

Tra gli altri, Amir Rrahmani (distrazione al gluteo) dovrebbe stare fermo ai box al massimo due settimane, mentre per Matteo Politano (lesione al semimembranoso) si stimano circa quattro settimane di stop. In ripresa anche Elif Elmas e Alex Meret, quest’ultimo reduce da una serie di sfortunate vicissitudini fisiche.