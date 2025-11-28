Napoli, buone notizie: Spinazzola pronto al rientro
Napoli Spinazzola rientro – Il Napoli continua il proprio tour de force tra campionato e Champions League: domenica sera arriverà la sfida contro la Roma che potrebbe portare gli azzurri davanti a tutti in classifica. Per Antonio Conte arrivano buone notizie, un rientro fondamentale sembra essere imminente.
Pronto a tornare
Leonardo Spinazzola si era infortunato poco prima della sosta delle nazionali di novembre, durante la sua assenza Gutierrez è riuscito a farsi notare in positivo prima di farsi male a sua volta. L’esterno italiano però si è messo alle spalle il problema fisico ed è pronto a tornare in squadra per la partita contro l’attuale capolista, ottime notizie quindi per il tecnico salentino.
Le parole
Lo stesso Conte ai microfoni di Sky Sport aveva confermato il rientro imminente: “Spinazzola? Oggi primo giorno che non avvertiva problematiche, speriamo di averlo con noi alla prossima. Ne aggiungeremo un altro al posto di Gutierrez. Domani ce la godiamo un pochettino poi sappiamo che dobbiamo metterci l’elmetto per prepararci per la gara contro la Roma”.
