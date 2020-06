Napoli, parla Boniek: “Milik può partire, Zielinski invece resta”

NAPOLI BONIEK MILIK ZIELINSKI - L'ex calciatore polacco: "Milik alla Juve per Sarri? Un grande calciatore non va in una squadra per il tecnico"

NAPOLI BONIEK MILIK ZIELINSKI – Sarà, come ormai abbiamo capito, un Napoli abbastanza diverso da quello che conosciamo, quello che vedremo nella prossima stagione. E proprio del Napoli e dei suoi top player ha parlato l’attuale presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le parole dell’ex centrocampista di Roma e Juventus.

Sulla situazione del campionato italiano: “Blocco retrocessioni e promozioni? Mi sembra impossibile. Deve essere presa una decisione contro la volontà di tanti. Il campo decide chi sale e chi deve retrocedere. Faccio i complimenti all’Italia, che nonostante tutti i casi di Covid-19 è riuscita a far quadrare tutto e tra poco ripartirete”.

NAPOLI BONIEK MILIK ZIELINSKI – Sull’importanza di cambiare il sistema calcio in generale: “Il Coronavirus ha permesso di vedere delle cose che prima erano nascoste. Il calcio mondiale ha bisogno delle riforme, come in Italia. Noi in Polonia abbiamo cambiato il calcio maschile e femminile. Da grande tifoso del calcio italiano dico che un po’ di cambiamenti ci vogliono, ci vuole la mano forte per migliorare questo calcio”.

Su Milik e Zielinski: “Non so nulla, con loro non ho parlato. Per Milik anche io ho la sensazione che potrebbe essere ceduto, mentre Piotr resta. Juve o Premier? Sono due soluzioni difficili, come scegliere tra due ristoranti uno più bello dell’altro. Giocare in Inghilterra è bello, ci sono soldi e tanta visibilità. La Juve invece è un grande club, uno dei due più organizzati al mondo, insieme al Bayern Monaco”.

Sul fatto che in bianconero Milik ritroverebbe Maurizio Sarri: “La sua scelta non dipenderà dal tecnico. Un giocatore se si sente forte e va in una squadra forte gioca, a prescindere dall’allenatore”.