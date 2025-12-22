Napoli-Bologna, Supercoppa agli azzurri: le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano

Le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano post Napoli-Bologna

Si è conclusa con la vittoria del Napoli sul Bologna la Supercoppa Italiana 2025: autore di entrambe le reti il ventottenne attaccante brasiliano David Neres, una costante del periodo recente azzurro. Di seguito, le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e dei due allenatori ai microfoni Mediaset.

NAPOLI

De Laurentiis: “Qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 0-2 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una competizione diversa e abbiamo vinto una Coppa.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ai tifosi posso solo dire che l’altro anno avevamo solo il campionato e Coppa Italia ma abbiamo avuto sempre infortuni e siamo rimasti sul filo di seta, quest’anno lo stesso e nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di giocare anche i nuovi e scoprire i valori che sono notevoli, questo riempie di gioia. Bisogna stare calmi, l’agguato è dietro l’angolo, molto guardinghi, attenti e non distrarsi mai. Dall’epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un unico anno, è molto importante, ai tifosi dico di sognare”.

Conte: “I ragazzi hanno fatto veramente un torneo impeccabile, il trofeo è dedicato ai nostri tifosi. Dopo uno Scudetto vinto una Supercoppa vinta contro squadre veramente forti, un bellissimo percorso, nel calcio poi alla fine chi vince e lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore e anche da allenatore, i momenti sono brutti; complimenti al Bologna. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa molto ridotta, quest’anno abbiamo inserito tanti giocatori e non siamo ancora pronti per comandare. Il nostro lavoro è cercare di ampliare le conoscenze dei calciatori, il primo gol di David è di grande qualità, se devo trovare il pelo nell’uovo potevamo essere più cinici. La qualità ti risolve la situazione ma ci dev’essere una organizzazione offensiva e difensiva che deve esaltare le qualità del singolo”.

BOLOGNA

Italiano: “Ci abbiamo provato facendo il possibile contro una squadra che oggi ha over performato e con Neres oggi in giornata di grazia; forse nel secondo tempo si poteva riaprire la partita ma il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita, abbiamo dato tutto e dovevamo fare una partita di livello assoluto, non ci siamo riusciti ma il cammino è stato bello, ti fa crescere e ci porteremo questa esperienza importante per tutti. Ravaglia? Ha fatto grandi cose nella partita precedente, oggi un mezzo infortunio sul 2-0 ma non cambia, è il primo a tenerci per la sua bolognesità, mi dispiace per tutti ma a testa alta, arrivare in finale non è mai semplice e lavoreremo sugli errori per crescere, non dobbiamo abbassare la guardia”.