Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: Riyadh attende il verdetto

Una finale dal respiro internazionale

La Supercoppa Italiana EA SPORTS FC™ arriva al suo atto conclusivo con una sfida che promette spettacolo. Questa sera, all’Al Awwal Park di Riyadh, i campioni della Serie A del Napoli affrontano il Bologna, vincitore della Coppa Italia, in un confronto che unisce prestigio sportivo e dimensione globale. Per l’Arabia Saudita è la sesta finale ospitata, ulteriore conferma di un legame sempre più stretto con il calcio europeo.

Il cammino verso Riyadh

Il Napoli ha conquistato la finale superando il Milan in semifinale, mostrando solidità e maturità nei momenti chiave. Percorso più tortuoso per il Bologna, capace di eliminare l’Inter ai calci di rigore al termine di una gara combattuta e ricca di tensione. Due strade diverse, stesso traguardo: giocarsi un trofeo che vale molto anche in termini di identità.

Le parole dei protagonisti

Il capitano del Bologna, Lorenzo Di Silvestri, ha sottolineato l’orgoglio del gruppo: la squadra si sente pronta, serena, consapevole del lavoro svolto. Sul fronte opposto, Antonio Conte guida il Napoli con l’ambizione di aggiungere un altro titolo alla sua carriera. Il tecnico ha richiamato il senso di appartenenza e la continuità con lo scudetto vinto, ribadendo che la squadra resta competitiva ai massimi livelli.

A fare eco alle parole dell’allenatore è Matteo Politano, che prevede una gara aperta e intensa. Due squadre, due filosofie, un solo trofeo. A Riyadh il calcio italiano cerca un nuovo verdetto.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, David Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumí, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All. Italiano.

La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, Mediaset permette la visione anche sulla propria app Infinity+ o sul sito sportmediaset.it.