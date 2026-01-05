Napoli, avviato il rinnovo di Spinazzola: accordo verso il 2027

Il Napoli pianifica il futuro partendo dalle certezze. Tra queste c’è Leonardo Spinazzola, profilo ritenuto affidabile e funzionale all’equilibrio della rosa. Il club azzurro ha avviato i contatti per prolungare il contratto del terzino sinistro italiano, attualmente in scadenza nel 2026, con l’obiettivo di estenderlo fino al 2027 e inserire un’opzione per un’ulteriore stagione.

Una trattativa ben avviata

Le sensazioni che filtrano dall’ambiente sono positive. Le parti stanno dialogando su basi solide, con la volontà comune di dare continuità a un rapporto che, dal luglio 2024, ha garantito esperienza e affidabilità. Il Napoli apprezza la professionalità di Spinazzola e il suo contributo in uno spogliatoio che punta a mantenere identità e competitività.

Numeri e rendimento in stagione

Nell’attuale stagione di Serie A, Spinazzola ha collezionato 13 presenze, impreziosite da due gol e due assist. Dati che raccontano un impatto concreto, soprattutto in una squadra che chiede ai terzini spinta e letture intelligenti. Con la Nazionale italiana, il classe 1992 vanta 26 presenze, segno di un percorso internazionale consolidato.

Strategia e valore di mercato

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Spinazzola è di 3,5 milioni di euro. Una cifra che non sposta gli equilibri finanziari, ma che riflette il profilo di un giocatore esperto, utile e ancora integro. L’intenzione del Napoli è chiara: blindare Spinazzola e garantirsi continuità tecnica.