Napoli, avviate le trattative per il rinnovo di McTominay fino al 2031

McTominay rinnovo Napoli – Il Napoli ha intrapreso i primi passi formali per legare a lungo termine uno dei suoi pilastri. La società azzurra, infatti, ha avviato le trattative per il prolungamento del contratto di Scott McTominay, attualmente in scadenza a giugno 2028. L’obiettivo del club è di rinnovare l’accordo con il centrocampista scozzese fino al 2031, accompagnando l’estensione con un significativo aumento di stipendio.

Un giocatore “intoccabile” nel progetto azzurro

La mossa del Napoli conferma lo status di McTominay come elemento cardine e “intoccabile” del progetto sportivo di Antonio Conte. Il regista scozzese, protagonista della conquista dello scudetto nella stagione 2024/25, è diventato un idolo per la tifoseria e un punto di riferimento ineludibile in mezzo al campo. Le trattative, che dovrebbero concludersi nei prossimi mesi, rappresentano una chiara volontà di costruire il futuro della squadra attorno al suo leader tecnico.

Un rinnovo per blindare il gioiello dal mercato

McTominay rinnovo Napoli – L’urgenza di definire il rinnovo è dettata anche dal crescente interesse di club esteri verso il giocatore. Nelle ultime settimane, McTominay è stato accostato a un ritorno in Premier League, con Tottenham Hotspur e Newcastle United tra i suoi ammiratori, ed è stato anche inserito in una lista di osservazione del Barcellona. Il Napoli, consapevole del suo valore, intende quindi chiudere precocemente ogni porta, garantendosi la permanenza di un giocatore chiave e scongiurando eventuali assalti estivi .