Napoli Atalanta, scelte e dubbi: le probabili formazioni del match

22 Novembre 2025

Le scelte di Conte per il Napoli

Il Napoli si prepara a una sfida che pesa. Antonio Conte valuta il rientro di Leonardo Spinazzola, che sta provando ad accelerare, mentre resta più complessa la presenza di Billy Gilmour. Nel tridente offensivo il tecnico studia l’inserimento dal primo minuto di David Neres accanto a Matteo Politano e Rasmus Hojlund. In mezzo manca Frank Anguissa, c’è Scott McTominay accanto a Stanislav Lobotka. A sinistra spazio a Gutierrez, più fresco rispetto a Mathias Olivera, impegnato in Nazionale. In difesa linea a tre con Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, davanti al portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Prima uscita di Palladino con l’Atalanta

L’Atalanta inaugura l’era Raffaele Palladino con una struttura che ricalca la precedente gestione ma con qualche forzatura obbligata. L’assenza di Giorgio Scalvini apre spazio a nuove soluzioni nella retroguardia a tre, dove figurano Kossounou, Hien e Berat Djimsiti. Sulle corsie avanzano le candidature di Raoul Bellanova e Davide Zappacosta, mentre Nicolas Zalewski e Bernasconi restano opzioni credibili. In mezzo agiranno Marten de Roon ed Ederson, con Mario Pasalic pronto a subentrare. Davanti la scelta è tra Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, con supporto di Charles De Ketelaere e Ademola Lookman.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv

Il match tra Napoli e Atalanta sarà trasmesso su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20.45 e ampio pre-partita. Disponibili app su smart tv, Sky Q, canale DAZN su Sky e piattaforma Now TV.

