Napoli Atalanta, scelte e dubbi: le probabili formazioni del match
Foto © Stefano D’Offizi
Le scelte di Conte per il Napoli
Il Napoli si prepara a una sfida che pesa. Antonio Conte valuta il rientro di Leonardo Spinazzola, che sta provando ad accelerare, mentre resta più complessa la presenza di Billy Gilmour. Nel tridente offensivo il tecnico studia l’inserimento dal primo minuto di David Neres accanto a Matteo Politano e Rasmus Hojlund. In mezzo manca Frank Anguissa, c’è Scott McTominay accanto a Stanislav Lobotka. A sinistra spazio a Gutierrez, più fresco rispetto a Mathias Olivera, impegnato in Nazionale. In difesa linea a tre con Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, davanti al portiere Vanja Milinkovic-Savic.
Prima uscita di Palladino con l’Atalanta
L’Atalanta inaugura l’era Raffaele Palladino con una struttura che ricalca la precedente gestione ma con qualche forzatura obbligata. L’assenza di Giorgio Scalvini apre spazio a nuove soluzioni nella retroguardia a tre, dove figurano Kossounou, Hien e Berat Djimsiti. Sulle corsie avanzano le candidature di Raoul Bellanova e Davide Zappacosta, mentre Nicolas Zalewski e Bernasconi restano opzioni credibili. In mezzo agiranno Marten de Roon ed Ederson, con Mario Pasalic pronto a subentrare. Davanti la scelta è tra Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, con supporto di Charles De Ketelaere e Ademola Lookman.
Napoli-Atalanta, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Dove vedere Napoli-Atalanta in tv
Il match tra Napoli e Atalanta sarà trasmesso su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20.45 e ampio pre-partita. Disponibili app su smart tv, Sky Q, canale DAZN su Sky e piattaforma Now TV.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League