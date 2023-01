NAPOLI BARI CHEDDIRA – Attuale capocannoniere in Serie B con la maglia del Bari, e reduce dal Mondiale con il suo Marocco, Walid Cheddira è a sorpresa uno degli attaccanti più richiesti in Italia. Sul giocatore si sono mosse seriamente sia la Lazio che il Torino, ma l’inserimento del Napoli, con cui il club pugliese condivide la proprietà, potrebbe cambiare ogni scenario.

NAPOLI, ASSE COL BARI PER CHEDDIRA: LA SITUAZIONE

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Bari vorrebbe chiudere la trattativa per circa 10 milioni di euro proprio con gli azzurri. In questo modo i biancorossi avrebbero la certezza di poter avere a disposizione Cheddira fino a fine stagione, cosa non possibile nei casi di Torino e Lazio. In caso di cessione del giocatore, inoltre, il 50% andrebbe nelle casse del Parma, in virtù dell’accordo siglato tra i due club.

LEGGI ANCHE: