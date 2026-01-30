Napoli, assalto finale per Alisson Santos: prestito con riscatto da 15

Il Napoli è in dirittura d’arrivo per il suo primo rinforzo d’attacco nella sessione di gennaio. Il club azzurro, infatti, ha accelerato in modo decisivo per chiudere l’acquisizione di Alisson Santos, giovane ala brasiliana dello Sporting Lisbona. L’operazione, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, è entrata nella sua fase più avanzata e potrebbe essere perfezionata già nelle prossime ore.

Le parti stanno lavorando sulla base di una formula che sembra soddisfare le esigenze di entrambi i club: un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il quadro finanziario prevede un corrispettivo per il prestito di circa 3 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il valore complessivo dell’affare ammonterebbe quindi a circa 18 milioni di euro.

Un rinforzo per il reparto offensivo di Conte

L’interesse del Napoli per Alisson Santos risponde a una precisa richiesta del tecnico Antonio Conte. Dopo la partenza di Lorenzo Lucca e l’addio di Noa Lang, l’allenatore campano ha espresso la necessità di un rinforzo qualitativo sulle fasce offensive. Il ventitreenne brasiliano, un’ala sinistra rapida e tecnica, è visto come il profilo ideale per dare profondità e imprevedibilità all’attacco partenopeo.

La trattativa non è stata semplice, dato che lo Sporting inizialmente si era mostrato restio all’ipotesi del prestito. Tuttavia, la determinazione del Napoli e la volontà di trovare un accordo nei tempi stretti del mercato invernale sembrano aver portato a una svolta positiva.

La strategia di mercato e l’attesa per l’ufficialità

Per il Napoli, l’arrivo di Alisson Santos rappresenterebbe un colpo di mercato mirato e strategico. La formula del prestito con riscatto consente di valutare il giocatore direttamente in Serie A prima di un eventuale impegno definitivo, riducendo i rischi dell’operazione.

L’obiettivo del club, come riportato, è quello di chiudere l’affare entro oggi per consegnare un nuovo strumento offensivo a disposizione di Conte. Mentre la dirigenza lavora agli ultimi dettagli, la tifoseria azzurra attende con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe portare un’importante freccia in più nell’arco della squadra per la seconda parte di stagione.