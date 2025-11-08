Napoli, assalto a Mainoo: nuovo tentativo per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Napoli, nuovo assalto a Mainoo per il mercato invernale

Il Napoli non molla Kobbie Mainoo. Il club campione d’Italia ha riaperto i contatti con il Manchester United per provare a portare in Serie A il giovane centrocampista inglese già nel mercato di gennaio. Dopo il tentativo fallito della scorsa estate, il direttore sportivo Giovanni Manna ha inserito Mainoo in cima alla lista dei rinforzi per la seconda parte di stagione.

Trattativa complessa con lo United, Amorim fa muro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli punta a un prestito secco fino a giugno, con la prospettiva di offrire al giocatore continuità e spazio in un campionato competitivo. Tuttavia, l’ostacolo principale resta la posizione del tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, che considera Mainoo una pedina fondamentale nel suo progetto tecnico. Lo United ha già respinto le avances di Bayer Leverkusen e RB Lipsia, segnale di quanto il club inglese creda nel talento del centrocampista classe 2005.

Napoli pronto all’offensiva decisiva

Il Napoli continua però a insistere. La dirigenza azzurra ha già avviato nuovi contatti con l’entourage del giocatore e valuta una proposta economica capace di convincere i vertici di Old Trafford. L’obiettivo è chiaro: regalare ad Antonio Conte un innesto di qualità per rinforzare la mediana e dare slancio sia alla rincorsa scudetto che in campo europeo.

