Napoli, assalto a Mainoo: il talento dello United spinge per gennaio

Il nome di Kobbie Mainoo accende il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da TalkSport, il centrocampista classe 2005 del Manchester United avrebbe maturato la decisione di lasciare i Red Devils già nella finestra invernale, indicando proprio il club azzurro come destinazione preferita.

La volontà del giocatore e l’ostacolo United

La posizione di Mainoo è netta. Il giovane talento inglese vuole misurarsi in Serie A e lavorare sotto la guida di Antonio Conte, tecnico che stima e che considera ideale per completare il suo percorso di crescita. Il problema, però, resta la linea del Manchester United, poco incline a privarsi di un prospetto considerato strategico.

Il precedente McTominay pesa sulla scelta

A Old Trafford il timore è chiaro. La dirigenza non vuole ripetere l’errore commesso in passato con Scott McTominay, lasciato partire troppo presto. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’infortunio di Bruno Fernandes, che riduce le alternative a centrocampo e rafforza la posizione attendista del club inglese.

Napoli alla finestra, ma non si arrende

Il Napoli osserva e prepara la mossa giusta. La trattativa è complessa, ma non chiusa. Molto dipenderà dalla disponibilità dello United ad aprire a una formula che possa tutelare entrambe le parti, magari un prestito con condizioni chiare.

La fumata bianca non è imminente, ma la pressione di Mainoo è un fattore reale. Se il Manchester United allenterà la presa, il Napoli è pronto a farsi trovare pronto.

