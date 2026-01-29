Napoli, assalto a Lookman: c’è l’ok dell’Atalanta?

La corsa del Napoli verso un rinforzo offensivo di peso si intensifica: come riportato da Il Mattino, il club azzurro ha deciso di rompere gli indugi e sferrare l’assalto decisivo per Ademola Lookman, l’esterno sinistro nigeriano dell’Atalanta. L’operazione, tutt’altro che semplice, ha ricevuto un primo, incoraggiante segnale dal club bergamasco.

La Dea, dopo l’acquisto di Giacomo Raspadori, non si opporrebbe alla cessione del giocatore, anche in questa finestra invernale. La società guidata da Antonio Percassi avrebbe addirittura dato la propria disponibilità a una formula in prestito con riscatto fissato per l’estate, aprendo una porta concreta per il direttore sportivo Giovanni Manna.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il nodo cruciale: la valutazione del cartellino

Nonostante l’apertura dell’Atalanta, la strada verso la firma è ancora in salita. Il vero scoglio, come spesso accade, è la valutazione economica del cartellino. L’Atalanta chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il suo gioiello.

Il Napoli, dal canto suo, ritiene che tale valutazione sia eccessiva, soprattutto alla luce della prima parte di stagione di Lookman e della sua età (26 anni). Il club azzurro è intenzionato a contrattare per abbassare sensibilmente la richiesta, considerando anche i propri vincoli finanziari legati all’indice di liquidità.

Le alternative in caso di stallo

La determinazione del Napoli è alta, ma il club non vuole ripetere l’errore di restare con “il classico cerino in mano”, come accaduto in passato. Per questo, la dirigenza ha già pronta una lista di alternative di qualità nel caso in cui la trattativa per Lookman dovesse arenarsi definitivamente.

Tra i nomi in cima alla lista ci sono Alisson Santos dello Sporting Lisbona e Martin Terrier del Bayer Leverkusen. Sul fondo, come possibili opportunità di mercato, restano i profili di Jérémie Boga e Jadon Sancho. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Napoli riuscirà a chiudere il grande colpo o se dovrà dirottare le proprie risorse verso un altro obiettivo.