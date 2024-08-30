Napoli-Arthur, colpo last minute: dalla Juve in prestito secco

Napoli-Arthur, partenopei ad un un passo dal chiudere un’importante operazione di mercato con la Juventus: il centrocampista brasiliano Arthur Melo, reduce dal prestito alla Fiorentina, è pronto a trasferirsi alla corte di Antonio Conte.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE NAPOLI – ARTHUR

L’affare si concretizzerà con la formula del prestito secco per una stagione e le parti stanno ultimando i dettagli.

Secondo le ultime informazioni, il trasferimento sarà caratterizzato da un prestito gratuito. La Juventus si occuperà di coprire lo stipendio di Arthur per i mesi di luglio e agosto, mentre il Napoli provvederà ai pagamenti per i restanti dieci mesi dell’anno.

SALTATO GILMOUR

Come riportato da Fabrizio Romano, la trattativa è stata accelerata dalle recenti difficoltà del Napoli nel raggiungere un accordo con il Brighton per Billy Gilmour. L’infortunio di O’Riley, nuovo acquisto dei partenopei, ha ulteriormente complicato la situazione e spinto il club a cercare un’alternativa veloce. Arthur, con il suo passato prestigioso al Barcellona e la recente esperienza in Serie A, sembra rispondere perfettamente alle esigenze di Conte.

LE ULTIME SUL MERCATO IN CASA NAPOLI

L’operazione Arthur rappresenta un ulteriore tassello in un mercato ricco di movimenti per il Napoli. Dopo il recente arrivo di Romelu Lukaku e in attesa dell’ufficializzazione di Scott McTominay, il club partenopeo non si ferma e continua a lavorare per completare la propria rosa. La priorità rimane quella di rinforzare il centrocampo e Arthur potrebbe essere il rinforzo ideale in questa fase cruciale del mercato.

