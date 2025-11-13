Napoli, ansia per Anguissa: c’è lesione. Stop di tre settimane?
Napoli, Anguissa rientra dopo l’infortunio in Nazionale
Momenti di apprensione per il Napoli e per Frank Anguissa, costretto a interrompere il ritiro con la Nazionale del Camerun a causa di un infortunio muscolare. Il centrocampista azzurro si è fermato durante la preparazione della semifinale dei playoff africani contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026.
Il club partenopeo ha chiesto e ottenuto il rientro immediato del giocatore, che è già tornato a Castel Volturno per essere sottoposto agli esami strumentali previsti nelle prossime ore.
Lesione muscolare alla coscia sinistra: attesa per gli esami
Secondo le prime indicazioni provenienti dal Camerun, i controlli effettuati in patria avrebbero evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. L’esito definitivo, tuttavia, sarà stabilito solo dopo gli accertamenti medici previsti a Napoli.
In caso di conferma della diagnosi, Anguissa rischia uno stop di circa tre settimane, che lo terrebbe lontano dal campo fino a gennaio. Il centrocampista, elemento chiave nel sistema di Antonio Conte, potrebbe così saltare gli ultimi impegni del 2025, rientrando direttamente dopo la Coppa d’Africa, al via il 21 dicembre.
Una brutta tegola per il Napoli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri nel momento più delicato della stagione.
