Napoli, ansia McTominay: corsa contro il tempo

McTominay prova il recupero

Il Napoli aspetta notizie su Scott McTominay in vista della sfida contro la Roma. Da Castel Volturno filtra cautela: il centrocampista scozzese prosegue la riabilitazione e punta a rientrare almeno in gruppo nella rifinitura.

Secondo il Corriere dello Sport, la volontà del giocatore è chiara: “Voglio esserci”. Ma tra il desiderio e il via libera medico c’è di mezzo la prudenza dello staff sanitario. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Antonio Conte potrà contare su uno dei suoi uomini chiave.

Conte valuta le alternative

In caso di forfait, spazio a Eljif Elmas dal primo minuto in mezzo al campo. Il macedone garantisce corsa e inserimenti, caratteristiche che possono risultare preziose contro una Roma fisica e organizzata.

Il tecnico azzurro non vuole rischiare ricadute in una fase delicata della stagione di Serie A, con punti pesanti in palio nella corsa europea.

Ballottaggi in attacco

Davanti, verso la conferma il tandem con Vergara e Hojlund. A completare il tridente uno tra Matteo Politano, attualmente in vantaggio, e Giovane.

Il Napoli si prepara a una gara che può indirizzare il finale di stagione. Molto passerà anche dalle condizioni di McTominay. Conte aspetta, la piazza trattiene il fiato.