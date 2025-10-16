Napoli, Anguissa verso il rinnovo: Conte decisivo nella scelta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Napoli, Anguissa pronto al rinnovo

Il Napoli si prepara a blindare Zambo Anguissa con un nuovo contratto. Dopo un’estate movimentata, segnata dal forte pressing di diversi club dell’Arabia Saudita, il centrocampista camerunese è rimasto al centro del progetto azzurro. La scelta è stata chiara: considerato fondamentale per equilibrio e solidità, il giocatore è destinato a restare un pilastro della squadra.

L’intervento di Conte è stato decisivo

Il ruolo di Antonio Conte è stato cruciale. L’allenatore ha espresso fin da subito la volontà di trattenere Anguissa, sottolineandone l’importanza sia per la lotta scudetto sia per il cammino in Champions League. La sua fisicità e la capacità di spezzare il gioco avversario lo rendono un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico.

Ultimi dettagli per la firma

La dirigenza partenopea sta lavorando agli ultimi dettagli: lo scambio di documenti è in corso e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro poche settimane. Il nuovo accordo garantirà ad Anguissa un ruolo centrale nel progetto a lungo termine del Napoli, che vuole blindare i suoi uomini chiave e respingere le insidie di un mercato sempre più aggressivo.

Un segnale di forza per il Napoli

La conferma di Anguissa rappresenta molto più di un semplice rinnovo. È un segnale di ambizione da parte del club, deciso a mantenere intatta l’ossatura della squadra per affrontare al meglio la stagione 2025-26, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa.

LEGGI ANCHE: