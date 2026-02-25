Napoli, Anguissa verso il rientro a Verona? Gli aggiornamenti

Il Napoli intravede uno spiraglio importante in vista della trasferta contro il Verona in Serie A: a Castel Volturno filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, fermo dallo scorso ottobre.

Il centrocampista camerunense potrebbe tornare tra i convocati per la sfida del Bentegodi, ma tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno dall’allenamento congiunto contro il Giugliano.

Test decisivo per Conte

Lo staff medico valuterà attentamente la tenuta fisica di Anguissa. Se il lavoro pomeridiano darà segnali confortanti, Antonio Conte potrà riabbracciare una pedina chiave del suo 3-4-2-1. Si procede senza forzature, ma la sensazione è che il rientro sia più vicino. La gestione sarà prudente, anche in ottica del calendario fitto che attende il Napoli nelle prossime settimane.

Un’assenza pesante

Il peso specifico di Anguissa è evidente nei numeri: al momento dell’infortunio era il capocannoniere del Napoli in campionato, un dato che racconta la sua centralità nel sistema di Conte. Inserimenti, fisicità, capacità di rompere le linee: qualità che sono mancate nei momenti più delicati.

Il rientro del camerunense restituirebbe equilibrio e profondità alla mediana. La decisione finale arriverà a ridosso della gara contro il Verona, ma a Castel Volturno si respira un moderato ottimismo.

Per il Napoli, sarebbe un recupero che vale quasi quanto un acquisto di mercato.