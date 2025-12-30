Napoli, Anguissa accelera: rientro anticipato e Conte sorride

ANGUISSA NAPOLI RIENTRO – Il Napoli continua a raccogliere segnali positivi. Dopo il successo contro la Cremonese, che ha dato continuità al buon momento successivo alla vittoria della Supercoppa Italiana, arrivano notizie incoraggianti anche dall’infermeria. Frank Zambo Anguissa sta bruciando le tappe e il suo rientro potrebbe concretizzarsi prima del previsto.

Il recupero di Anguissa prende forma

Il centrocampista camerunense ha intensificato il lavoro personalizzato e le sensazioni sono in netto miglioramento. Lo staff medico azzurro monitora quotidianamente i progressi, ma la volontà del giocatore è chiara: tornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte, che lo considera una pedina centrale nel suo sistema di gioco.

La data cerchiata in rosso

ANGUISSA NAPOLI RIENTRO – Nel mirino di Anguissa c’è la sfida del 17 gennaio contro il Sassuolo, appuntamento fissato allo Stadio Diego Armando Maradona. L’obiettivo realistico è quello di rientrare almeno tra i convocati, riassaporare il clima partita e, se le condizioni lo permetteranno, accumulare minuti preziosi.

Champions League nel mirino

Lo sguardo, inevitabilmente, va anche all’Europa. Tre giorni dopo il match di campionato, il Napoli sarà impegnato in Champions League contro il Copenaghen. Una gara chiave, nella quale Conte spera di poter contare su un Anguissa almeno parzialmente recuperato per alzare il livello di intensità e fisicità in mezzo al campo.

Un rientro che vale più di un acquisto

Anticipare il ritorno rispetto alle previsioni iniziali, fissate per inizio febbraio, rappresenterebbe un valore aggiunto importante. Per il Napoli, ritrovare Anguissa significa ritrovare equilibrio, forza e profondità. Un rinforzo silenzioso, ma decisivo, nel momento più delicato della stagione.