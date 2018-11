Napoli, Ancelotti: ”Finora abbiamo avuto un campionato sulla carta non facile”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli – Empoli, match che si giocherà allo stadio San Paolo venerdì 2 novembre alle 20:30 nell’11° turno del campionato di serie A.

Queste le sue parole:

SULL’ANTI JUVENTUS

“Ci sono parecchie squadre che aspirano ad esserlo. L’Inter, come noi, si è avvicinata alla Juve. Si avvicina anche il Milan. Piu’ competitivita’ c’e’ e più si abbassa la quota Scudetto”.

INSIGNE PRESERVATO IN VISTA DEL PSG?

“No, se ci sarà turnover sarà fatto solo per mettere i più in forma in campo. Non ci pensiamo al Psg, sarà lo stesso Napoli, anche se cambieranno gli interpreti. Forse giocheremo con più intensità, rispetto alle gare precedenti”.

QUALI SONO I MARGINI DI MIGLIORAMENTO DI MILIK?

“Da Milik ci si aspetta di piu’ perche’ e’ un attaccante e ha bisogno di fare gol. Contro la Roma ha dato il suo contributo dal punto di vista fisico. Agli attaccanti non chiedo il gol ma di muoversi in sintonia con gli altri. Milik lo sta facendo”.

PAURA NEL DIRE CHE IL NAPOLI E’ L’ANTI JUVE?

“No, le responsabilità ci sono, perchè la responsabilità di lottare fino alla fine c’è. La Juve e’ candidata a vincere il campionato, se la superi sei candidato a vincere il campionato”.

QUALI INSIDIE NASCONDE IL MATCH CONTRO L’EMPOLI?

“La concentrazione deve essere massimale. In allenamento la squadra mi ha dato fiducia e sicurezza. Sono convinto che riusciremo a fare una partita su livelli precedenti”.

INIZIA ORA UN CAMPIONATO DIVERSO FINO A NATALE?

“Un primo bilancio si può fare alla fine del girone di andata. Finora abbiamo avuto un campionato sulla carta non facile. Ma le piccole hanno portato via punti. La Spal e il Parma ad esempio contro l’Inter, quindi non c’e’ nulla di preciso da pronosticare”.

QUESTO E’ IL NAPOLI CHE VOLEVA ANCELOTTI?

“Non mi piace dire “il mio Napoli”. Tanti allenatori dicono quando non giochi bene: “Non e’ il mio Napoli”. E’ sempre la squadra dell’allenatore, anche quando fa schifo. Le insidie sono dietro l’angolo. In un attimo i momenti buoni possono diventare complicati. E’ un Napoli che mi dà emozione”.

FABIAN RUIZ PUO’ MIGLIORARE?

“E’ un ragazzo giovane, l’ambientamento lo può migliorare. Le qualita’ le ha”.

SI AVVICINA IL RITORNO IN CAMPO DI GHOULAM?

“Con cautela si sta avvicinando. Useremo tutte le cautele del caso. Sta lavorando completamente con la squadra. Stiamo usando tutte le necessarie cautele”.

IL NAPOLI DEVE DIVENTARE PIU’ CINICO E PRENDERE MENO GOAL?

“Siamo penalizzati dai 5 gol presi da Samp e Milan. Dopo le cose sono andate meglio, soprattutto in difesa. Recuperiamo palla piu’ avanti, rispetto a prima. In fase d’attacco dobbiamo essere piu’ efficaci nelle finalizzazioni, coprendo di piu’ sui cross”.

MEGLIO ESSERE IN TRE NELLA VOLATA FINALE?

“Se lo dice un ciclista come Cassani, forse c’e’ piu’ incertezza”.

KOULIBALY SUL PODIO DEI MIGLIORI DIFENSORI ALLENATI DA ANCELOTTI?

“Sergio Ramos, Maldini, Nesta, Stam, Terry, Cannavaro, Thuram, Thiago Silva sono tutti forti. Koulibaly è uno dei migliori centrali del mondo e tra i piu’ bravi che ho allenato”.

CON I CALCIATORI POLACCHI AL TOP ED IL RECUPERO DI GHOULAM IL NAPOLI PUO’ AMBIRE ALLO SCUDETTO?

“Con Ghoulam possiamo alternare di più Mario Rui. Sono soddisfatto di Milik e Zielinski. La forza di questa squadra la conoscono in pochi. C’è la possibilità di migliorare ulteriormente”.

PREVENDITA DELLA GARA CON L’EMPOLI NON E’ DA TUTTO ESAURITO

“Abbiamo giocato con la Roma in casa, ora c’e’ l’Empoli e poi il Psg. Non e’ da tutti poter acquistare tutti i biglietti. Probabilmente il tifoso del Napoli ha scelto di supportarci di piu’ col Psg”.

IL DESIDERIO CHE ANCELOTTI VORREBBE REALIZZARE?

“Vorrei allenare una squadra che ho piacere di allenare, ed e’ una realtà. Sono in un bell’ambiente. Riuscire a esprimere le proprie qualità”.

I PAREGGI CON ROMA E PSG POSSONO PORTARE VIA CERTEZZE?

“Meritavamo di vincere. Serve più attenzione. Non dobbiamo ricadere. Giocare bene non è facile”.

MERTENS TITOLARE CONTRO L’EMPOLI?

“Lui ha il desiderio di giocare dal primo minuto. Una volta nel calcio non c’erano le sostituzioni. Gli attaccanti sono sotto battuta, sono i giocatori piu’ facili da cambiare. E’ difficile cambiare un difensore. Non è la quantità ma la qualità. Dries ha giocato 30 minuti, e’ in forma, ha ritrovato una ottima condizione fisica e mentale”.

ANCELOTTI CAMBIERA’ SEI CALCIATORI CONTRO L’EMPOLI?

“Lasciate perdere, non indovinerete mai. C’è molto lavoro”.

IBRAHIMOVIC E CAVANI SONO SOLO SOGNI DI MERCATO?

“In questo momento non stiamo parlando di mercato. I giocatori che sono qua mi soddisfano a pieno. Sarebbe poco rispettoso parlarne”.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

“Ounas e Rog sono convocati. Luperto convocato col Psg. Verdi sarà pronto dopo la gara col Psg. Meret è quasi pronto, e’ molto vicino. Ounas si e’ ripreso. Younes e’ un po’ più dietro di Ghoulam. Sta lavorando a pieno regime, probabile a fine mese”.

COME SI DIVENTA ALLENATORE DA 3 STELLE MICHELIN?

“Napoleone diceva che preferiva avere generali fortunati e non bravi, probabilmente ho avuto culo”.