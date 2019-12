Napoli Amrabat, il mediano: “Gli azzurri? Presto dovrò decidere”

NAPOLI AMRABAT – E’ una delle note più positive di questa Serie A 2019/2020, e ora sono inevitabili le voci di mercato attorno a lui sono inevitabili. Sofyan Amrabat, mediano marocchino in forza all’Hellas Verona, è ormai una pedina inamovibile all’interno dello scacchiere di Ivan Juric.

Gli scaligeri hanno ingaggiato il giocatore in estate dal Bruges con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato 3,5 milioni, opzione che il club di Maurizio Setti eserciterà. Tra le varie squadre a cui il nome del giocatore è maggiormente accostato c’è anche il Napoli, oltre a Fiorentina e Milan.

La società partenopea sembrerebbe però in vantaggio rispetto alla concorrenza. De Laurentiis vorrebbe chiudere l’operazione già a gennaio, con il mediano che approderebbe in Campania a giugno, in quanto in questa stagione ha già vestito la maglia di due squadre diverse.

NAPOLI AMRABAT – A parlare in prima persona è stato questa volta lo stesso giocatore del Verona, intervistato dalla verisone olandese di “Fox Sports“. Queste le sue dichiarazioni: “Cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione“.

https://twitter.com/FOXSportsnl/status/1208683766744571905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208683766744571905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fit%2Fnotizie%2Fcalciomercato-napoli-amrabat-letto-quasi-fatta%2Ffkezythqm4f011xl8fnmw2qp3