In casa Napoli non c’è pace per quanto riguarda l’infermeria. In seguito agli infortuni di calciatori fondamentali come De Bruyne, Anguissa, Neres, McTominay e Di Lorenzo infatti, si aggiunge anche il nuovo problema fisico di Amir Rrahmani: il centrale ex Verona è uscito anzitempo nella gara contro la Roma a seguito di un problema alla coscia avvertito dopo nel contatto con Wesley che ha portato al rigore per i giallorossi.

Gli esami sostenuti in giornata dal difensore hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Per un infortunio di questo tipo, i tempi di recupero sono molto lunghi: difficilmente infatti, vedremo Rrahmani in campo prima di due mesi. Il kosovaro punta a rientrare in gruppo al termine della sosta nazionali di marzo.

NAPOLI, INFORTUNIO RRAHMANI: LA NOTA DEL CLUB

Questo il bollettino medico pubblicato dal Napoli:

“In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Oltre a “Napoli, altra tegola: c’è lesione per Rrahmani, i tempi di recupero” leggi anche: