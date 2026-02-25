Napoli, allarme McTominay: salta anche il Verona?

Ansia a Castel Volturno: il recupero di McTominay si complica

Tifosi col fiato sospeso. In casa Napoli cresce la preoccupazione per le condizioni di Scott McTominay, uno dei big assoluti di questa stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il rientro del centrocampista scozzese si sta rivelando più tortuoso e travagliato del previsto, e la sua presenza per la prossima sfida contro il Verona è in forte dubbio.

L’ex Manchester United manca ormai da tre partite e la sua assenza si è fatta sentire eccome. Mentre la squadra di Antonio Conte si prepara al rush finale, l’infermeria regala nuove preoccupazioni.

McTominay out da Marassi: un’assenza pesante

L’infortunio risale al secondo tempo della gara contro il Genoa al Luigi Ferraris. Da quel momento, McTominay non ha più messo piede in campo. E i numeri, in questo caso, parlano chiaro: senza lo scozzese, il Napoli non ha più vinto.

Riabilitazione in salita: il rischio di saltare anche il Bentegodi

A preoccupare lo staff medico del Napoli è la lentezza del recupero. Come spiegato dal quotidiano, la situazione viene gestita giorno dopo giorno, navigando a vista. Quello che sembrava un infortunio di poco conto si sta trasformando in uno stop più lungo del previsto.

La sfida del Bentegodi contro il Verona è ormai alle porte e l’eventuale assenza di McTominay rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni di vittoria della squadra. In un momento cruciale della stagione, perdere un giocatore del suo calibro per un’altra settimana potrebbe pesare in modo determinante.

La sensazione è che lo staff tecnico non voglia correre rischi, consapevole che forzare il recupero potrebbe trasformare una settimana di stop in un mese di problemi. Ma con il campionato che entra nel vivo, ogni partita è una finale e il Napoli non può più permettersi passi falsi.

Intanto a Castel Volturno si continua a lavorare, sperando che il centrocampista scozzese possa stringere i denti e tornare a disposizione per dare il suo contributo nella corsa verso un obiettivo che, senza di lui, rischia di diventare improvvisamente più ripido.