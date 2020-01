Napoli Allan, centrocampista fuori dai convocati per la Lazio

NAPOLI ALLAN – Regna un clima molto pesante in casa Napoli. L’ultima notizia è la mancata convocazione di Allan per la sfida contro la Lazio. Nelle scorse ore è infatti circolata la voce di una lite con Mertens.

Così si legge nel sito de “La Gazzetta dello Sport“: “Il caso è aperto a Napoli. Farà discutere l’esclusione dall’elenco dei convocati per la gara di domani sera, contro la Lazio, di Allan. Dal report del club si apprende che il mediano brasiliano non parteciperà alla partita per un affaticamento muscolare. Una coincidenza con quanto accaduto sabato sera? Può darsi. Resta, tuttavia, il sospetto che Rino Gattuso e la dirigenza del Napoli non abbiano gradito l’atteggiamento di Allan; quando al momento del cambio disposto dall’allenatore, il giocatore non si è fermato in panchina, come abitualmente avviene per chi è avvicendato, ed è filato via dritto negli spogliatoi“.

Continua la polveriera nel Napoli: Allan fuori dai convocati per la gara di domani

NAPOLI ALLAN – “Un gesto che è stato considerato una mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore e di tutti i suoi compagni di squadra che Allan ha pagato con l’esclusione dall’incontro di Coppa Italia di domani sera. Il mediano della nazionale brasiliana, d’altra parte, non è nuovo a atteggiamenti irriguardosi.

Già nella notte dell’insubordinazione, nel dopo Salisburgo, Allan si rese protagonista di un episodio increscioso: tentò di aggredire Edoardo De Laurentiis, vice presidente del club e figlio di Aurelio De Laurentiis. I due vennero divisi dal pronto intervento di Cristiano Giuntoli.

L’episodio di sabato sera potrebbe convincere il club a valutare la possibilità di cederlo a fine stagione, anche se nelle ultime settimane è stata avviato la discussione con i suoi agenti per un eventuale prolungamento e adeguamento del contratto“.