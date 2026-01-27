 Salta al contenuto
Napoli, Alisson Santos per la fascia sinistra

Raffaele Campo
2 min

NAPOLI ALISSON SANTOS – In questa sessione di mercato, il Napoli lavora per arrivare a un esterno sinistro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, gli azzurri starebbero pensando ad Alisson Santos.

Stiamo parlando dell’esterno nato nel 2002 e che milita nello Sporting Lisbona.

NAPOLI ALISSON SANTOS – I partenopei avrebbero già avviato i contatti con la dirigenza dello Sporting. L’obiettivo sarebbe quello di avere l’esterno brasiliano in prestito fino al termine della stagione. Situazione da monitorare.

Tanti sono stati gli infortuni a cui il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha dovuto far fronte dall’inizio della stagione. La squadra è reduce dal pesante ko per 3-0 subito domenica pomeriggio in casa della Juventus.

 

