Napoli, Alisson Santos per la fascia sinistra
NAPOLI ALISSON SANTOS – In questa sessione di mercato, il Napoli lavora per arrivare a un esterno sinistro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, gli azzurri starebbero pensando ad Alisson Santos.
Stiamo parlando dell’esterno nato nel 2002 e che milita nello Sporting Lisbona.
NAPOLI ALISSON SANTOS – I partenopei avrebbero già avviato i contatti con la dirigenza dello Sporting. L’obiettivo sarebbe quello di avere l’esterno brasiliano in prestito fino al termine della stagione. Situazione da monitorare.
Tanti sono stati gli infortuni a cui il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha dovuto far fronte dall’inizio della stagione. La squadra è reduce dal pesante ko per 3-0 subito domenica pomeriggio in casa della Juventus.
