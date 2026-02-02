Napoli, Alisson Santos è arrivato in Italia: affare definito

Il Napoli accelera sul mercato e si prepara ad accogliere Alisson Santos. L’esterno offensivo brasiliano è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro fino a giugno 2031.

Arrivo in Italia e visite mediche

L’operazione è ormai ai dettagli conclusivi. Alisson Santos, classe 2002, è pronto a diventare un nuovo rinforzo per la rosa del Napoli, che continua a investire su profili giovani e di prospettiva. L’esterno offensivo, reduce dall’esperienza con lo Sporting, è a Villa Stuart per completare l’iter di rito prima dell’annuncio ufficiale.

I dettagli dell’accordo con lo Sporting

L’intesa tra Napoli e Sporting è stata strutturata con una formula precisa. Il trasferimento avverrà tramite prestito oneroso, con un costo complessivo iniziale di 3,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, esercitabile al termine della stagione.

Un aspetto rilevante dell’accordo riguarda la futura rivendita: qualora il Napoli decidesse di acquisire definitivamente il cartellino del giocatore, il club portoghese avrà diritto al 10% della plusvalenza in caso di cessione successiva. Un dettaglio che testimonia la fiducia riposta nelle potenzialità del calciatore.

Contratto lungo e progetto tecnico

Dal punto di vista contrattuale, Alisson Santos firmerà un accordo fino a giugno 2031, con un ingaggio netto da 1,8 milioni di euro a stagione. Una scelta chiara, che conferma la strategia del Napoli: costruire valore nel tempo, puntando su giovani di qualità da inserire gradualmente nel progetto tecnico della Serie A.

L’ufficialità è attesa a breve, ma la sensazione è che l’operazione sia ormai definita in ogni dettaglio.