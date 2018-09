Napoli, Albiol: “Cristiano Ronaldo? In Serie A non farà 40 gol…”

Raul Albiol, leader della difesa del Napoli e tornato nella Nazionale spagnola dopo tre anni, ha parlato a “Radio Marca“. Proprio ieri il difesnore centrale, alla sesta stagione in maglia azzurra, ha spento le 33 candeline.

Così il calciatore iberico: “Dopo tanti anni non mi aspettavo sinceramente la chiamata in nazionale e devi sempre sfruttare l’occasione se ti capita. Luis Enrique ha parlato chiaramente con noi, dobbiamo adattarci alle sue idee il prima possibile“.

Poi su Cristiano Ronaldo, nuovo acquisto dell Juventus e suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid: “Sarà difficile fare 40 gol, quello italiano è un calcio differente da quello spagnolo. Il suo arrivo è stato un boom per la Serie A, ora c’è molto più interesse per il nostro campionato“.