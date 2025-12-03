Napoli ai quarti: Cagliari battuto ai rigori, decisivo Milinkovic-Savic
Foto © Stefano D’Offizi
La gara e le scelte di Conte
Il Napoli avanza ai quarti di Coppa Italia dopo una sfida intensa contro il Cagliari, risolta solo ai rigori. Antonio Conte sceglie un ampio turnover e conferma in campo solo Milinkovic Savic, Olivera e Beukema rispetto alla formazione vista contro la Roma. La partita parte con ritmi controllati, poi si accende grazie al vantaggio firmato da Lorenzo Lucca, bravo a sfruttare l’assist di Vergara, tra i migliori del primo tempo.
La reazione del Cagliari
Nella ripresa il Cagliari cresce con l’ingresso di Esposito, che infatti firma il pareggio al minuto 67. L’azione nasce da un recupero di McTominay, che serve involontariamente l’attaccante rossoblù. Gli ospiti prendono coraggio e spingono con continuità, mentre il Napoli fatica a ritrovare ritmo. Da segnalare la splendida parata di Caprile sul mancino di McTominay nei minuti finali.
Il trionfo dal dischetto
Si va ai rigori, dove emerge la freddezza del Napoli: segnano Politano, McTominay, Lang, Hojlund, Elmas, Milinkovic Savic, Spinazzola, Juan Jesus e Buongiorno; per il Cagliari vanno a segno Obert, Borrelli, Prati, Esposito, Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo. Decisivo l’errore di Luvumbo, neutralizzato da Milinkovic Savic.
