NAPOLI SIRIGU GOLLINI – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli e la Fiorentina avrebbero raggiunto un accordo per lo scambio che porterà Salvatore Sirigu in Toscana e Pierluigi Gollini all’ombra del Vesuvio.

NAPOLI, ACCORDO CON LA FIORENTINA PER LO SCAMBIO SIRIGU-GOLLINI

Le parti hanno raggiunto un’intesa di massima nella mattinata di oggi, dopo aver portato avanti la trattativa nelle scorse ore. Si tratta di uno scambio di prestiti fino al prossimo Giugno, per poi valutare eventualmente a fine stagione. Uno scambio che oltre ai due club potrebbe accontentare anche i diretti interessati. Sirigu, infatti, pensava di trovare più spazio a Napoli, senza fare i conti con l’esplosione di Meret. Lo stesso vale per Gollini, arrivato a Firenze con tutt’altre prospettive rispetto alle sole 9 gare giocate, di cui 5 in Conference League e solo 3 in Serie A, peraltro senza aver mai convinto a pieno.

