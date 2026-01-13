Napoli, accordo con Joao Gomes per giugno: resta il nodo Wolves

Il Napoli accelera sul mercato in vista della prossima stagione e mette un tassello importante a centrocampo. Il club azzurro ha infatti trovato l’accordo economico con Joao Gomes, individuato come profilo ideale per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’intesa con il giocatore è definita, ora resta da convincere il Wolverhampton.

Accordo col giocatore già definito

Il Napoli ha praticamente bloccato il centrocampista brasiliano classe 2001, trovando l’intesa con il suo entourage per il trasferimento a partire da giugno. Un passo decisivo che conferma la volontà del club di muoversi in anticipo, evitando aste e inserimenti esterni.

La trattativa con il Wolverhampton

Manca ancora l’accordo tra i due club. Joao Gomes, arrivato al Wolverhampton Wanderers dal Flamengo nel 2023, ha collezionato 20 presenze in Premier League in stagione. Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore ha già aperto alla cessione, ma il club inglese non ha ancora definito le condizioni economiche.

Un pilastro dei Wolves

Nonostante le difficoltà di classifica, Joao Gomes è stato uno dei migliori interpreti della squadra allenata da Rob Edwards. Dinamico, intenso e disciplinato, ha rappresentato un riferimento costante nella linea mediana dei Wolves, garantendo equilibrio e personalità.

Perfetto per il Napoli di Conte

Abile nel recupero palla e nella progressione, Gomes è un centrocampista completo. La sua duttilità gli consentirebbe di alternarsi con André-Frank Zambo Anguissa o Stanislav Lobotka, offrendo soluzioni tattiche diverse nel Napoli di Conte. La trattativa prosegue, con fiducia crescente.