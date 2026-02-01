Napoli accelera per Zappa: contatti col Cagliari, Fiorentina defilata

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato invernale e amplia il raggio d’azione oltre l’attacco. Dopo aver impostato l’accordo verbale per Alisson Santos, il club azzurro ha accelerato anche sul fronte difensivo, spinto dall’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella nel match contro la Fiorentina.

Emergenza a destra, Napoli al lavoro

Lo stop del capitano ha imposto una riflessione immediata. Servono certezze, e servono subito. Ecco perché la dirigenza partenopea ha intensificato i contatti per un profilo affidabile, già rodato in Serie A, capace di inserirsi senza tempi di adattamento. In questo contesto prende quota il nome di Gabriele Zappa.

Zappa convince Conte e la dirigenza

Il terzino del Cagliari è il profilo che mette tutti d’accordo. Continuità, duttilità e conoscenza del campionato: Zappa ha collezionato 22 presenze stagionali, arricchite da 3 assist, dimostrandosi una soluzione solida sulla corsia destra. Il Napoli è avanti nella trattativa e lavora per trovare l’intesa sulla formula, con l’idea di un prestito che soddisfi entrambe le parti.

Fiorentina più indietro

Nelle ultime ore si era registrato anche un sondaggio della Fiorentina, ma il club viola appare oggi più defilato. La sensazione è che il Napoli abbia preso un vantaggio concreto, sia per tempistiche sia per volontà di chiudere rapidamente l’operazione.

Le alternative sul tavolo

In parallelo, il Napoli non smette di guardarsi attorno. In lista restano Ignace Van der Brempt del Como, Davide Calabria del Panathinaikos e Timothy Castagne del Fulham. Profili diversi, stessa esigenza: garantire copertura immediata sulla fascia destra.