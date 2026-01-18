Napoli accelera per En-Nesyri: offerta al Fenerbahce e apertura

Il Napoli stringe per l’attaccante

Il Napoli intensifica le manovre sul mercato invernale e punta con decisione su Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahce. Nonostante il rientro imminente di Romelu Lukaku, la dirigenza azzurra ritiene necessario intervenire per dare maggiore profondità e alternative al reparto offensivo.

Le valutazioni di Conte e il nodo Lucca

Il tecnico Antonio Conte non è pienamente soddisfatto del rendimento di Lorenzo Lucca, arrivato in estate ma mai davvero centrale nel progetto. Una sua possibile uscita già a gennaio non è esclusa, scenario che spinge il Napoli a muoversi con decisione: il profilo di En-Nesyri risponde perfettamente alle esigenze tattiche dell’allenatore: fisicità, capacità di attaccare l’area e grande efficacia nel gioco aereo.

Offerta e apertura del Fenerbahce

Il Fenerbahce ha aperto alla formula del prestito, sulla base di un’operazione da circa 5 milioni di euro complessivi tra indennizzo e copertura dell’ingaggio. Un segnale chiaro che ha rafforzato l’ottimismo del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per trovare l’intesa definitiva.

Coppa d’Africa e tempi della trattativa

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, En-Nesyri tornerà al centro delle discussioni di mercato al termine del torneo, che lo vedrà protagonista anche nella sfida contro il Senegal. Su di lui resta vigile anche la Juventus, ma il Napoli appare oggi in vantaggio. Le prossime settimane diranno se l’operazione prenderà definitivamente quota, consegnando a Conte il centravanti richiesto per la seconda parte della stagione di Serie A.