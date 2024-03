Napoli Accardi futuro – Il Napoli sta cercando di programmare la prossima stagione, la quale dovrà essere molto diversa da quella in corso. La corsa all’Europa che conta non è ancora terminata e aiuterebbe molto il club nel prossimo mercato: come riporta Tuttomercatoweb.com prende quota il nome di Pietro Accardi come nuovo Direttore Sportivo.

Da Empoli a Napoli – Il suo lavoro a Empoli è stato notevole, ha portato in Toscana vari giocatori importanti e di conseguenza ha fatto registrare plusvalenze di valore al club toscano come Baldanzi, Vicario e Parisi. Lo scenario è in evoluzione e nulla è certo, tuttavia attualmente sembra il nome più probabile per approdare a Napoli.

Napoli, Accardi per il futuro

Sostituto – In caso di buona riuscita dell’operazione l’Empoli potrebbe pescare un nuovo DS dalla Serie B: piace Roberto Goretti, il quale coronerebbe anni di gavetta con ottimi risultati tra Perugia, Cosenza e l’attuale avventura alla Reggiana. Vedremo se queste operazioni correlate tra loro potranno concretizzarsi.

