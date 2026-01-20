Napoli a Copenaghen, sfida cruciale: formazioni e dove vederla
Stasera al Parken Stadium di Copenaghen si gioca una partita dalla posta altissima. Napoli e Copenaghen, appaiate a 7 punti nel girone di Champions League, si affrontano in uno scontro diretto che vale l’accesso ai playoff: chi perde rischia seriamente l’eliminazione.
Il Napoli stremato: la lunga lista degli infortunati
Gli azzurri di Antonio Conte affrontano questo match cruciale in piena emergenza. All’infortunio di Matteo Politano (fuori un mese) si aggiungono quelli di Amir Rrahmani, Frank Anguissa e David Neres, ancora alle prese con un problema alla caviglia. «Speravo che i problemi in infermeria diminuissero, invece aumentano», ha ammesso Conte in conferenza stampa, sottolineando però la fiducia in un gruppo chiamato a reagire.
Copenaghen-Napoli, le probabili formazioni: Hojlund torna a casa
In attacco, dovrebbe esserci spazio per Rasmus Hojlund, che torna a giocare nella sua città natale. Alle sue spalle, Eljif Elmas e Antonio Vergara, con quest’ultimo in pole per un posto da titolare dopo la buona prova contro il Sassuolo. In difesa, torna Alessandro Buongiorno al posto di Rrahmani. Il Copenaghen, fresco di stop invernale ma in forma dopo due vittorie europee, punterà sul suo fattore campo.
Copenhagen (4-2-3-1) Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup
Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte
Le parole di Conte: «Non ci piangiamo addosso»
Nonostante le difficoltà, l’allenatore napoletano si presenta a testa alta. «Ho fatto un discorso chiaro ai ragazzi: giochiamo con chi c’è. Dobbiamo trovare soluzioni senza piangerci addosso», ha dichiarato Conte. Una mentalità che dovrà compensare la stanchezza di una squadra reduce da quattro partite in nove giorni e dal negativo tabù delle cinque sconfitte esterne di fila in Champions.