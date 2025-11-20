Nantes su El Kaabi per risolvere la crisi gol in Ligue 1
Nantes alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo
Il quadro è chiaro. Il Nantes vive una stagione complicata in Ligue 1, segnata da una evidente sterilità offensiva e da un pericoloso sedicesimo posto che accende l’allarme retrocessione. Ecco perché il club ha deciso di intervenire con urgenza sul mercato invernale e valutare profili in grado di incidere subito. Il nome più concreto è quello di Ayoub El Kaabi, attaccante dell’Olympiacos e protagonista di una prima parte di stagione da nove gol in quindici partite.
La strategia del club francese per gennaio
Secondo le informazioni riportate da Foot Mercato, il Nantes sarebbe pronto a presentare un’offerta vicina ai cinque milioni di euro. Una cifra ritenuta sufficiente per convincere l’Olympiacos a lasciar partire l’attaccante marocchino, legato al club greco fino a fine stagione. L’arrivo, la scorsa estate, di Youssef El Arabi aveva già mostrato la volontà della dirigenza francese di attingere a profili esperti dal campionato greco, e ora la pista El Kaabi rappresenta il passo successivo.
Il ruolo dell’Olympique Marsiglia nella trattativa
Sul giocatore c’è anche l’Olympique Marsiglia, che segue con interesse la situazione. L’infortunio di Amin Gouiri, fermo per un problema alla spalla e destinato a rimanere ai box per diversi mesi, ha spinto la squadra a valutare nuove soluzioni. Il profilo di El Kaabi risponde alle esigenze immediate del club, e questo rende la corsa all’attaccante ancora più competitiva.
Il mercato d’inverno, a questo punto, potrebbe trasformarsi in un duello francese per uno dei bomber più affidabili del calcio europeo.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League