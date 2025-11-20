Nantes su El Kaabi per risolvere la crisi gol in Ligue 1

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Nantes alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo

Il quadro è chiaro. Il Nantes vive una stagione complicata in Ligue 1, segnata da una evidente sterilità offensiva e da un pericoloso sedicesimo posto che accende l’allarme retrocessione. Ecco perché il club ha deciso di intervenire con urgenza sul mercato invernale e valutare profili in grado di incidere subito. Il nome più concreto è quello di Ayoub El Kaabi, attaccante dell’Olympiacos e protagonista di una prima parte di stagione da nove gol in quindici partite.

La strategia del club francese per gennaio

Secondo le informazioni riportate da Foot Mercato, il Nantes sarebbe pronto a presentare un’offerta vicina ai cinque milioni di euro. Una cifra ritenuta sufficiente per convincere l’Olympiacos a lasciar partire l’attaccante marocchino, legato al club greco fino a fine stagione. L’arrivo, la scorsa estate, di Youssef El Arabi aveva già mostrato la volontà della dirigenza francese di attingere a profili esperti dal campionato greco, e ora la pista El Kaabi rappresenta il passo successivo.

Il ruolo dell’Olympique Marsiglia nella trattativa

Sul giocatore c’è anche l’Olympique Marsiglia, che segue con interesse la situazione. L’infortunio di Amin Gouiri, fermo per un problema alla spalla e destinato a rimanere ai box per diversi mesi, ha spinto la squadra a valutare nuove soluzioni. Il profilo di El Kaabi risponde alle esigenze immediate del club, e questo rende la corsa all’attaccante ancora più competitiva.

Il mercato d’inverno, a questo punto, potrebbe trasformarsi in un duello francese per uno dei bomber più affidabili del calcio europeo.

