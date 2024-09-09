Nani, DT Udinese: “Bijol-Inter, non a gennaio. Dovranno…”

Gianluca Nani, Direttore Tecnico dell’Udinese, ha replicato a una domanda su Jaka Bijol, concreto obiettivo di mercato dell’Inter: le parole

BIJOL INTER NANI – Sette punti su nove disponibili e la consapevolezza che il lavoro del nuovo tecnico, Runjaic, stia offrendo i propri frutti sin dalle primissime battute della nuova stagione. Il riscatto bianconero, dopo una stagione, la scorsa, vissuta al cardiopalma e con lo spettro della retrocessione presente sino agli ultimi minuti dell’ultima giornata di Serie A, passa inevitabilmente dalle idee di compattezza del nuovo allenatore e da un mercato ritenuto soddisfacente. L’Udinese si gode l’ottimo inizio di campionato attraverso le parole di Gianluca Nani, Direttore Tecnico dei friulani, il quale ha parlato di un’altra situazione in uscita, vale a dire, del concreto interesse Inter per Bijol.

Il centrale sloveno è stato oggetto di profonda valutazione della sessione nerazzurra, tanto da provare un approccio già nell’ultima sessione estiva. Il dirigente dei friulani, tuttavia, ha già avvisato la dirigenza nerazzurra per gennaio: l’assalto andrà a vuoto.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Nani: “Bijol all’Inter? Dovranno aspettare, perché un calciatore di questo calibro non si vende a metà stagione. Lui è un leader, ha sposato il progetto Udinese e deve restare qui il più a lungo possibile. Vale molto di più delle cifre che sono state presentate sulla nostra scrivania e siamo ben felici di trattenerlo qui. Non abbiamo considerato offerte nemmeno per un minuto nell’ultima sessione e posso affermare che varrà lo stesso anche per gennaio. Lo abbiamo messo tecnicamente e mentalmente fuori dal mercato”, ha dichiarato Nani a Il Messaggero Veneto.

