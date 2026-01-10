Musonda, l’ex Chelsea lotta per la vita: il messaggio che scuote il calcio

Il messaggio che gela il mondo del calcio

Una testimonianza che va oltre il campo e le carriere. Lamisha Musonda, ex centrocampista belga di 33 anni, ha scelto i social per raccontare un dramma personale che ha colpito profondamente il mondo del calcio. Le sue parole, lucide e struggenti, parlano di una lotta estrema: “Mi restano pochi giorni. La mia salute è critica e ora sto combattendo per sopravvivere”.

Un messaggio che ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni di vicinanza e rispetto.

Dagli inizi al Chelsea al lungo silenzio

Cresciuto come una delle promesse più interessanti del calcio belga, Musonda aveva attirato l’attenzione del Chelsea, entrando giovanissimo nel vivaio del club londinese. Un percorso che sembrava destinato a svilupparsi ai massimi livelli, ma che nel tempo si è progressivamente interrotto, complice una serie di difficoltà mai realmente chiarite.

Negli ultimi due anni, come spiegato dallo stesso Musonda, il silenzio sui social era legato a problemi di salute gravi e debilitanti, affrontati lontano dai riflettori.

Parole di addio e memoria

Nel suo post, l’ex centrocampista ha condiviso immagini simboliche della propria carriera, accompagnandole a una riflessione profonda sulla vita, fatta di alti e bassi e di dolori spesso invisibili. Un racconto che non cerca pietà, ma comprensione.

Il calcio si stringe attorno a Musonda

Messaggi di solidarietà stanno arrivando da ex compagni, tifosi e addetti ai lavori. Oggi il calcio si ferma e ascolta. Perché prima degli stadi, dei contratti e dei risultati, resta l’uomo. E Lamisha Musonda, con coraggio, ha scelto di raccontarlo.