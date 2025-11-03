Muore Mladen Zizovic, tragedia in campo nel calcio serbo
La tragedia durante la partita
Dramma nel massimo campionato serbo: Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, si è accasciato improvvisamente in panchina durante la gara contro il Mladost. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, per il tecnico bosniaco non c’è stato nulla da fare.
Le immagini dal campo hanno mostrato giocatori e membri dello staff in lacrime, increduli per quanto stava accadendo. La partita è stata immediatamente sospesa dopo la conferma del decesso, avvenuto poche ore dopo il malore.
Una carriera dedicata al calcio
Classe 1980, Zizovic era una figura rispettata e conosciuta nel calcio bosniaco. Da centrocampista aveva vestito le maglie di club come Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Tirana e Banja Luka, oltre ad aver collezionato quattro presenze con la nazionale della Bosnia ed Erzegovina.
Dai successi alla panchina
Conclusa la carriera da calciatore, Zizovic era diventato allenatore guidando squadre come Radnik Bijeljina, Zrinjski, Sloboda Tuzla e Škupji in Macedonia del Nord. Con il Banja Luka aveva ottenuto risultati storici, tra cui la prima vittoria europea del club contro l’Egnatia nelle qualificazioni di Champions League, e una brillante campagna in Conference League.
Il dolore del calcio balcanico
Nel luglio 2025 aveva intrapreso una nuova sfida con il Radnicki 1923, ma la sua avventura si è interrotta nel modo più drammatico. Il calcio bosniaco e serbo è sotto shock, con tantissimi messaggi di cordoglio arrivati da club, colleghi e tifosi che ricordano in Mladen Zizovic un uomo di sport e di grande umanità.
