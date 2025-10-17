Muharemovic: “Il mercato? Ora penso solo al Sassuolo”

Raffaele Campo · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

MUHAREMOVIC SASSUOLO MERCATO – Prodotto del vivaio della Juventus ma da più di un anno pilastro della difesa del Sassuolo, Tarik Muharemovic ha parlato sulle colonne di Tuttosport.

Così il giovane bosniaco: “Dalla B alla A è un altro mondo, serve una differente e superiore assunzione di responsabilità. Se prima qualche volta potevamo gestire, adesso dobbiamo sempre spingere al 110%. Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. Quindi possiamo fare una grande stagione, e per quanto riguarda l’obiettivo diciamo che non si sa mai…“.

MUHAREMOVIC SASSUOLO MERCATO – Continua: “Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno. La pensavo così anche alla Juve NG e non cambio un atteggiamento che mi sta facendo maturare bene. La Juventus è stata importante? Tanto. Imparare da campioni del calibro di Chiellini o Bonucci, che si rendevano disponibili a insegnare ai più giovani, non ha prezzo. Chiellini idolo? Sì, è stato un marcatore straordinario. Però sono bosniaco, quindi un altro cui mi sono ispirato è Emir Spahic. A Chiellini ruberei le abilità in marcatura“.

Poi: “Berardi è un punto di riferimento assoluto dentro e fuori dal campo. Ha qualità non ordinarie, e sentendosi profondamente parte del Sassuolo il suo aiuto ai più giovani è costante. Se c’è da scherzare si butta nella mischia, ma in campo è serissimo. Chi fa più scherzi in spogliatoio? Senza dubbio lo stesso Berardi, senza dubbio pure Doig… e ci metto anche Volpato. Il mio scherzo preferito? Beh, in ritiro a me e a Josh (Doig, ndr) non spiacevano i gavettoni: ne abbiamo lavati tanti…“.

Infine: “Mi vogliono l’Inter e mi rivuola la Juventus? Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo“.

LEGGI ANCHE: