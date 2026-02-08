Muharemovic alla prova Inter: al Mapei, possibile sfida al futuro

Il centrale bosniaco del Sassuolo, Takir Muharemovic, sarebbe sulla lista dell’Inter per la prossima stagione: la valutazione e la Juventus…

MUHAREMOVIC INTER – Oggi, al Mapei Stadium, i radar della dirigenza dell’Inter saranno focalizzati sul conseguire un risultato utile, l’ennesimo, che potrebbe ulteriormente spingere i nerazzurri in fuga Scudetto. Sguardi sul presente, dunque, ma anche in ottica futura per ciò che concerne il mercato. Nella difesa del Sassuolo, infatti, si disimpegnerà un calciatore che la dirigenza meneghina conosce già benissimo, in virtù anche delle relazioni più che positive dei propri osservatori. Si tratta di Takir Muharemovic, centrale bosniaco e perno fondamentale della retroguardia neroverde a disposizione di Fabio Grosso. L’ex Juventus si sta segnalando quale una delle più interessanti novità di questa stagione, con diverse big italiane ed estere pronte a presentarsi da Giovanni Carnevali con argomenti, tradotti in milioni di euro, per rilevarne le prestazioni a giugno.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il classe 2003 sarebbe sulla lista dell’Inter per il post Acerbi, con i nerazzurri pronti a staccare la concorrenza sfruttando il canale preferenziale che intercorre tra lo stesso Carnevali e Giuseppe Marotta. La valutazione apposta dal Sassuolo sul cartellino del ventitreenne, circa 25 milioni di euro, sarebbe ritenuta congrua dai parametri finanziari imposti dal Fondo Oaktree in relazione all’età anagrafica del bosniaco. E l’eventuale assalto nerazzurro in estate gioverebbe anche alla Juventus, società bianconera che si è garantita il 50% dei proventi sulla futura rivendita di Muharemovic nel momento in cui ha ceduto il difensore della NextGen in Emilia.

Muharemovic prova a convincere definitivamente l’Inter: partita nella partita per il bosniaco

Nel corso di questa stagione, il nativo di Ljubljana ha collezionato 20 presenze in Serie A, impreziosite dalle 2 reti che hanno portato in dote al Sassuolo ben 4 punti in classifica contro Fiorentina e Bologna. I radar nerazzurri avrebbero identificato nel giovane bosniaco quale l’ideale sostituto di Acerbi e prospetto al quale affidare la difesa del fortino nerazzurro. Oggi, al Mapei Stadiu, Takir Muharemovic gioca anche per il proprio futuro.