Mouzakitis esprime i propri desideri: “Il Real. Yildiz gioca in una big”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiakos, ha parlato del sogno di giocare per il Real Madrid e di Yildiz: le sue parole

MOUZAKITIS REAL YILDIZ – Quello di Christos Mouzakitis è uno di quei nomi da tenere bene a mente per il futuro. Vent’anni ancora da compiere, personalità già da veterano e una tecnica di base sopraffina, che gli ha consentito di conquistare il titolo Golden Boy Under 21 del Web. Passato e presente all’Olympiakos, ma futuro in una big e la partecipazione al Mondiale con la Grecia, sua Nazione di rappresentanza. Il classe 2006 ha già le idee chiarissime per il futuro e non ha certamente nascosto il sogno di poter giocare nel club più grande e titolato al mondo: il Real Madrid.

Intervenuto ai taccuini del quotidiano Tuttosport, il centrocampista greco ha espresso tutta la propria ammirazione per Kenan Yildiz e Arda Guler, altri giovani emergenti già rinomati a livello internazionale e con i quali condividerà, con ogni probabilità, lo scettro di miglior calciatore per i prossimi anni.

“Yildiz gioca in una maniera fantastica e in un big di assoluto livello come la Juventus. È fortissimo, così come Arda Guler, anche se loro sono più offensivi rispetto me. Vincere il premio di Golden Boy del calcio rappresenta una sorpresa e motivo di grande orgoglio: non me l’aspettavo proprio. Qual è il mio club dei sogni? Ora, gioco nella migliore squadra greca, ma in futuro non posso nascondere la predilezione per il più grande club al mondo: il Real Madrid. In quel contesto si arriva nel momento in cui si è al top della propria carriera, basti pensare a calciatori del calibro di Mbappè e Vinicius”, ha concluso Mouzakitis.

