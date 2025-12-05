Mouzakitis, assalto europeo: United, Real e Milan sul talento greco

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

L’Europa accende i riflettori su Mouzakitis

Il nome di Christos Mouzakitis sta diventando uno dei più discussi del panorama internazionale. Il giovane centrocampista dell’Olympiacos, vincitore del Golden Boy Web 2025 promosso da Tuttosport, ha scatenato l’interesse dei maggiori club europei. Le sue prestazioni, unite a una crescita tecnica evidente, lo hanno proiettato al centro di una competizione di mercato che coinvolge Manchester United, Arsenal, Chelsea, Real Madrid e Milan.

Le big europee pronte a muoversi

Secondo fonti inglesi, il Manchester United avrebbe mostrato un interesse concreto, valutando un investimento vicino ai 30 milioni di euro per anticipare la concorrenza. Dalla Spagna, il Real Madrid starebbe monitorando con attenzione il centrocampista, considerandolo un profilo ideale per colmare il vuoto lasciato da Toni Kroos. La stampa britannica parla anche di una possibile offerta da 28 milioni, mentre in Italia cresce l’idea di un dialogo con il Milan, che apprezza da tempo il talento greco.

Un talento già protagonista

Nonostante i suoi 18 anni, Mouzakitis ha superato le 50 presenze con la maglia dell’Olympiacos, 16 delle quali nella stagione attuale. Ha dimostrato personalità anche contro il Real Madrid, restando in campo per 90 minuti nella recente vittoria per 4-3. Le sue qualità nel dettare i tempi di gioco hanno convinto diversi osservatori internazionali.

Il contratto con i greci scade nel 2029, ma la sensazione è chiara: il prossimo grande colpo del mercato europeo potrebbe portare il suo nome.

