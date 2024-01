A Mourinho è stato ufficialmente comunicato l’esonero da parte della Roma: fatale la sconfitta contro il Milan e la prima parte di stagione

Il suo futuro all’ombra del Colosseo teneva banco già nel corso dell’ultimo periodo, complice la scadenza contrattuale fissata nel 2024 e l’addio di Tiago Pinto, Direttore Sportivo fortemente legato al tecnico portoghese e artefice dello sbarco nella capitale dell’allenatore. L’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, tuttavia, rappresenta già il passato. Attraverso un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa, infatti, la società giallorossa ha notificato l’esonero del Mister con effetto immediato.

Fatale per Mou l’ultima sconfitta subita contro colui il quale può essere considerato, ormai, una sorta di bestia nera per il tecnico portoghese: Stefano Pioli. Con quattro vittorie e due pareggi nelle sei partite in cui si sono incrociati, l’attuale tecnico del Milan ha contribuito all’addio anticipato di Mourinho sulla panchina della Roma. L’ex Mister dell’Inter paga una prima parte di stagione costellata da molti passi falsi in campionato, con l’obiettivo minimo rappresentato dal quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, distante cinque lunghezze. La sconfitta nella stracittadina contro la Lazio in Coppa Italia, poi, ha acuito una situazione già complicata, con la Roma eliminata dopo una prestazione negativa.

Di seguito, ecco il comunicato della società: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”. Per Mourinho, dunque, Roma non rappresenta più Caput “MOUndi”: una situazione impronosticabile dopo la conquista della Conference League del 2022 e la finale di Europa League persa solamente ai rigori, contro il Siviglia, nel corso della passata stagione, in seguito ad un cammino esaltante nella competizione. Nelle prossime ore, la società giallorossa comunicherà il sostituto del portoghese. Il prossimo impegno in programma sul calendario dei giallorossi è l’anticipo di sabato, alle ore 18:00, contro l’Hellas Verona.