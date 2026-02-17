Josè Mourinho, tecnico attualmente al Benfica, è un ex Real Madrid: il Mister sfida il proprio passato rivelando un aneddoto sulla clausola

MOURINHO BENFICA REAL CLAUSOLA – Il primo scherzetto da Mister del Benfica da ex al suo Real Madrid, Josè Mourinho l’ha giocato non più di 19 giorni fa. Un pirotecnico 4-2 all’ultimo istante, con una rete da centravanti vero segnata dall’estremo difensore Trubin, ha consentito ai lusitani di qualificarsi al Playoff di Champions League e, contemporaneamente, rispedirci anche un Real lanciato verso le prime otto posizioni e, dunque, qualificazione diretta. Josè Mourinho è un ex dal dente non avvelenato, come dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del match. Tanto, che ha rivelato di provare nostalgia per quel triennio trascorso a Madrid.

Una clausola, tra l’altro, permetterebbe al “Mago di Setubal” di svincolarsi facilmente dall’attuale club, ma ciò non deve alimentare voci circa un ritorno alla guida dei Blancos. Ecco un estratto delle parole rilasciate da Mou in conferenza stampa: “È vero: ho una clausola che consentirebbe sia a me che al Benfica di rescindere un accordo di un anno e mezzo. Questo, però, solo per permettere all’eventuale sostituto del Presidente, Rui Costa, di potersi sentire meno vincolato in caso ricevesse pieni poteri, com’è normale che sia. È un contratto speciale, perché siglato nel corso di un periodo elettorale per il club”.

Ti potrebbe interessare Juventus: Yildiz, ora servono i tuoi gol in Champions Champions League

“Ma tutto ciò non significa nulla in tema di ritorno a Madrid. Ho dato tutto, la gente ne è consapevole e conserviamo un bel ricordo di quel triennio. Ma ciò non alimenta alcun discorso futuro: io sono l’allenatore del Benfica e con il Real Madrid non c’è assolutamente nulla”, le dichiarazioni di Mourinho.

Oltre all’articolo: “Mourinho, il grande ex di Benfica-Real: “Ho una clausola semplice”, leggi anche:

Ti potrebbe interessare Juventus, Thuram recupera per il Galatasaray Champions League

Pronostico Sparta Rotterdam vs Nijmegen Eredivisie 17 Febbraio

Pronostico Bradford City vs Stockport County 17 Febbraio