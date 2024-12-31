Mourinho: “Bove come me. Dovevo lasciare la Roma dopo Budapest”
Josè Mourinho è stato intervistato dal Corriere dello Sport: dalla scelta di allenare in Turchia al passato e futuro, ecco alcune pillole dell’allenatore portoghese.
IL FENERBAHCE – “Amo il calcio e il mio lavoro, non volevo aspettare e non volevo prendermi un anno. Grande comunicatore più di allenatore? Un comunicatore non vince tutti i titoli più importanti“.
IL CAMBIAMENTO DI MOURINHO – “Sono cresciuto, ogni giorno imparo qualcosa e non è una frase fatta“.
LA CRISI DEL MANCHESTER CITY – “Solo Pep può parlare con cognizione di causa, il resto è solo superficialità“.
RIMPANTI E MOMENTI FELICI – “Il “no” a Florentino, volevo tornare al Chelsea e poi dopo Budapest, avrei dovuto lì lasciare la Roma. Momenti felici tanti con il Chelsea che dominava la Premier League e Porto-Lazio“.
L’ATALANTA – “Premio a competenza e progetto serio“.
BOVE – “E’ come me, nessuno gli ha regalato niente e abbiamo principi simili“.
QUALITA’ DI MOURINHO – “Umiltà, lealtà ed educazione, è così“.
UNA NAZIONALE IN FUTURO – “Voglio disputare un Europeo o un Mondiale“.
OLTRE A “MOURINHO…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Ancelotti: “Fonseca? Esonero parte del lavoro. Troppe gare, questa Serie A…”
- Milan, ufficiale l’esonero di Paulo Fonseca: il comunicato del club
- Cagliari-Inter, il commento post gara di Inzaghi e Nicola
- Southampton-Juric, ufficiale: “Grinta e determinazione per migliorare sul campo”
- Ottavi Carabao Cup: doppietta di Tonali, tripletta di Jesus
- Verona-Milan equilibrata ma la decide Reijnders: così al Bentegodi
- Juventus, Danilo: “A disposizione, posso dare tanto e finire il percorso qui”
- Roma, Pellegrini e Ranieri: “Fidato di lui, mi sono liberato”
- Real Madrid, record Ancelotti e nona Coppa Intercontinentale: “Anno fantastico, più facile vincere qui”
- Spalletti: “Tante pretendenti e ricerca offensiva, calcio migliorato. Retegui, Kean, Zaccagni…”
- Inter, Inzaghi è il miglior allenatore dell’anno: “Spero di rimanere a lungo”
- Marotta: “Mercato? No, rosa competitiva. Var? Resta la centralità dell’arbitro ma…”
- Percassi: “Per gli stadi va fatto uno sforzo. Retegui, Zaniolo, la forza dell’Atalanta…”
- Como, Ludi e i segreti: “Solidità, equilibrio gestionale, metodo e territorio. Il modello…”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”