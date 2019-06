Morte Reyes, la commovente lettera d’addio del figlio

La famiglia e gli amici di José Antonio Reyes stanno attraversando uno dei momenti più difficili della loro vita. L’incidente stradale in cui ha perso la vita il giocatore è avvenuto a Utrera, sua città natale. L’automobile nella quale viaggiava insieme al cugino Jonathan, di appena 23 anni (anche lui ha perso la vita), ha preso fuoco sull’autostrada A-376 che collega Siviglia a Utrera, dove era diretto di ritorno dall’allenamento svolto a Almendralejo.

Indubbiamente, una delle persone che sente maggiormente la sua mancanza è suo figlio, che ha voluto salutare suo padre con una lettera tanto commovente quanto difficile e l’ha voluto fare attraverso Instagram, pubblicando l’ultima foto che i due si sono scattati insieme.

“Sono stato e sarò sempre orgoglioso di te, papà. Questo ritratto nella foto è l’ultimo momento che abbiamo trascorso insieme. Quel giorno, come hai sempre fatto, mi hai dato dei consigli preziosi. Oggi però sei andato via e non sei tornato ed è un giorno molto difficile per me. Non abbiamo trascorso insieme tutto il tempo che volevamo, ma solo tu e io sappiamo quanto ci siamo amati. So che dal cielo ti prenderai cura di me, non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene, papà.”