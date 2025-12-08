Morata si ferma un mese: il messaggio dell’attaccante spagnolo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Morata-Como: stagione difficile per l’attaccante spagnolo

La stagione di Alvaro Morata con il como ha imboccato un sentiero complicato. L’attaccante non è ancora riuscito a lasciare il segno in serie a e il suo rendimento rispecchia le difficoltà del momento. Un rigore sbagliato e ora un infortunio che lo terrà ai box per circa un mese. Un colpo pesante per la squadra lombarda, che aveva puntato sulla sua esperienza per consolidare la categoria.

Il messaggio di Morata ai tifosi del Como

Il trentunenne ha scelto di raccontare il suo stato d’animo sui social, mostrando sincerità e consapevolezza. “Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno”.

Como in allerta in vista delle prossime sfide

L’assenza di Morata costringe il Como a rivedere le rotazioni offensive. La squadra dovrà trovare risorse interne per mantenere continuità, in attesa del rientro del suo leader tecnico e carismatico. La speranza del club è di riaverlo al meglio già nel primo scorcio del nuovo anno.